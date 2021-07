Rosalinda Cannavò, il botta e risposta social con Andrea Zenga: “Mi sento dire queste cose”

Tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, c’è stata sicuramente Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. Ha fatto molto parlare di sé per il clamoroso caso dell’Ares Gate, ma anche per la love-story nata proprio dentro la casa. A rubare il cuore dell’attrice è stato Andrea Zenga, facendole perdere così tanto la testa da farle lasciare lo storico fidanzato.

Attualmente i due vivono felicemente la loro storia, mostrandosi più affiatati e uniti che mai. A dimostrare il loro feeling sono anche i botta e risposta a cui spesso si lasciando andare sui social, sempre con toni ironici e scherzosi. L’ultimo è avvenuto dopo la finale degli Europei.

“Mi sento dire queste cose” – Approfittando della vittoria dell’Italia agli Europei, Rosalinda ha voluto incoraggiare i suoi tanti follower ad inseguire i suoi sogni. Davanti a queste parole e cosciente del fatto che la fidanzata non sia esperta del calcio, Andrea ne ha approfittato per lanciarle una frecciatina.

“Hai fatto una storia stamattina con gli aforismi su internet”, ha così commentato Zenga davanti alle parole della compagna. A questa provocazione, la risposta dell’ex gieffina non si è di certo fatta attendere: “Non ho bisogno di copiare aforismi come te”.

La replica dell’attrice è poi proseguita, aggiungendo: “Sono cose che mi vengono proprio da dentro. Io non sono esperta di calcio e mi sento dire queste cose”. Nonostante questa risposta, il botta e risposta è proseguito, ma senza mai sfociare in una seria discussione. I due, infatti, come già detto, sono soliti stuzzicarsi a vicend.