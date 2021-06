Rosalinda Cannavò, nuovamente al centro della bufera: la gaffe social

A finire nuovamente al centro delle polemiche è Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. Solo un mese fa l’ex concorrente del GF Vip era stata sommersa dalle critiche per alcune affermazioni fatte nelle sue IG Stories. Nonostante sia passato così poco tempo, sembra che l’attrice non abbia imparato dai suoi “errori”.

L’ENNESIMO SCIVOLONE – Nella giornata di oggi Rosalinda si è ritrovata ad essere protagonista di una nuova gaffe sui social. Solo poco tempo fa, l’ex gieffina aveva attirato le ire delle utenti per aver raccontato di trovarsi dal fidanzato, Andrea Zenga, per pulire la sua casa. Da quella innocente rivelazione, molte avevano additato la Cannavò come “rovina del genere femminile”.

Questa volta a far finire al centro delle polemiche la fidanzata di Zenga, è stata una recente dichiarazione fatta mentre raccontava il viaggio in macchina da Torino a Milano. Durante questo racconto, Rosalinda Cannavò ha ammesso che le ragazze, nonostante l’impegno, non saranno mai eccezionali alla guida.

“Ieri sono andata a letto prestissimo, ero cotta. Mi sono fatta Torino Milano da sola e sono sana e salva. Considerate che era un anno che non portavo la macchina. Perché tra il Grande Fratello e il fatto che a Milano io non avevo un mezzo. Andrea non mi faceva guidare il suo. Però giustamente non mi faceva guidare, perché capitelo, parliamoci chiaro, noi donne per quanto possiamo impegnarci non siamo eccezionali alla guida. Però sono arrivata salva a destinazione”.

Ovviamente le affermazioni di Rosalinda non sono affatto passate inosservate. Sul web, precisamente su Twitter, gli utenti si sono scatenati contro l’attrice. Sono state molte, infatti, le ragazze che si sono indignate per le frasi dette sui social.