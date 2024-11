Rosalinda Cannavò, sulla maternità: “La fase più difficile ma anche la più bella della mia vita”

Da pochi mesi divenuta mamma della piccola Camilla, avuta dal compagno Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò non ha voluto far mistero delle difficoltà della maternità. Recentemente ospite a Casa Chi, l’ex gieffina ha deciso di raccontare la sua vita da neo mamma e delle inevitabili difficoltà riscontrate.

“La fase più difficile ma anche la più bella della mia vita” – Nelle scorse settimane, la Cannavò è stata al centro dell’attenzione per la sua denuncia contro una spiacevole situazione vissuta in ospedale, dove si era recata per una visita alla piccola Camilla. Dopo un’ora d’attesa, l’ex gieffina era dovuta tornare a casa per via di uno sciopero del personale medico.

Ovviamente il suo sfogo ha sollevato non poche critiche e per questo Rosalinda ha voluto chiarire la questione una volta per tutte. A Casa Chi, quindi, l’ex protagonista del GF Vip ha così spiegato:

“Ci tengo a precisare una cosa, perché ho ricevuto tantissimi messaggi, giustamente, per la mia lamentela. Loro hanno diritto di scioperare, dietro uno sciopero c’è sempre una ragione valida e non ho dubbi. Lamentavo solo il fatto che eravamo in tantissimi lì presenti con bambini molto piccoli, loro erano lì e non ci hanno detto nulla. Sono semplicemente usciti con un cartello, dopo un’ora che aspettavamo, per dirci “c’è sciopero”. La mia per fortuna non era una cosa grave, per le urgenze il servizio era assolutamente garantito. Con una bambina di due mesi aspettare un’ora diventa complicato, un po’ le scatole mi giravano ma capisco le loro ragioni”.

Parlando della sua nuova vita da mamma, l’ex gieffina non ha voluto nascondere le difficoltà affrontate e che affronterà. La donna, infatti, ha così ammesso:

“Io in generale ho scelto di mostrare sui social la verità, nuda e cruda, beccandomi anche le critiche e ci sta, perché mi prendo la responsabilità di quello che dico, che faccio e che mostro. Non posso mostrare che è tutto rose e fiori, perché non è così. Sicuramente è una delle fasi più difficili, più complesse della mia vita, ma anche la più bella in assoluto, perché l’amore che ti dà un figlio non si può descrivere, è troppo grande”.

Nonostante le difficoltà che delle volte incontra, Rosalinda ha ammesso di ritenersi fortunata di avere accanto Andrea. L’attrice, infatti, ha rivelato che il compagno non l’ha mai lasciata sola, supportandola e dandole tutto l’amore necessario per affrontare insieme tutto.