Rosalinda Cannavò, un doloroso capitolo della sua vita: “Mi ha segnato tantissimo”

Reduce dall’esperienza al GF Vip, Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, si è aperta ai microfoni di Verissimo. Durante l’intervista presente nella puntata che andrà in onda domani pomeriggio 6 marzo, l’attrice ha raccontato un doloroso periodo della sua vita.

“Mi ha segnato tantissimo” – Intervistata da Silvia Toffanin, l’attrice ha deciso di raccontare un traumatico e doloroso evento del passato. L’ex gieffina ha infatti rivelato di aver subito subito una violenza da parte di una persona che conosceva, di cui si fidava.

Raccontando il doloroso periodo della sua vita la Cannavò ha ammesso di aver sbagliato nel non raccontare a nessuno ciò che era accaduto e di non denunciare.

“Solo mia madre lo sapeva. È un dolore che mi ha segnato tantissimo e che mi porto dentro ancora oggi”, ha così rivelato.

Riguardo al caso Ares, argomento aperto durante i primi mesi del reality e che aveva suscitato molto clamore fuori dalla casa, la ragazza ha ammesso:

“Non ero abituata a questo mondo, mi sono affidata a persone sbagliate che non volevano il mio bene. Provavo la sensazione di non essere accettata, mi sentivo sola. La mia famiglia e il mio ex fidanzato sapevano fosse tutto finto. Dovevo stare molto attenta”.

Non è certamente mancato l’argomento sulla sua amicizia con Dayane Mello. Un rapporto burrascoso e discusso, ma che Rosalinda non sembra voler chiudere. L’ex concorrente del GF Vip ha ammesso di essere stata delusa dalla modella brasiliana, ma che lei ci sarà sempre per lei.