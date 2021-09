Rose Williams, star di “Sanditon”, parla del futuro della serie britannica

Rose Williams è la protagonista della serie britannica Sanditon, creata da Andrew Davies.

La serie, basata sull’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen, è ambientata durante l’età della reggenza e segue il romanzo di Austen solo nelle prime puntante. Successivamente infatti, il creatore della serie ha sviluppato i personaggi in modo da poter proseguire con la storia, rimasta in sospeso nel romanzo.

Nonostante il discreto successo della serie, Sanditon è stata cancellata da ITV nel 2019. Tuttavia, a maggio 2021 è stato annunciato che la serie tornerà con una seconda e terza stagione. Il ritorno di Sanditon è possibile grazie a una collaborazione tra PBS e BritBox.

Nel cast principale della prima stagione vi erano, oltre che a Rose Williams, Theo James, Kate Ashfield, Crystal Clarke, Turlough Convery, Jack Fox, Kris Marshall, Anne Reid, Charlotte Spencer, Matthew Needham e Mark Stanley. Theo James non tornerà nelle stagioni successive ma verranno introdotti nuovi personaggi.

Rose Williams ha rivelato a Collider come la notizia del rinnovo l’avesse colta di sorpresa. L’attrice ha inoltre svelato dei piccoli dettagli sulla vita sentimentale del suo personaggio nelle prossime stagioni.

Le parole di Rose Williams:

“Dal momento della cancellazione vi erano già state delle discussioni su un possibile ritorno però sinceramente pensavo che non si sarebbe più fatto nulla. Per me è stata una grande sorpresa. Ora abbiamo quasi finito di girare la seconda stagione. Ci mancano due settimane. Poi cominceremo le riprese della terza. Sono immersa del mondo di Sanditon e molto grata per questo”.

Inoltre l’attrice ha rivelato che avrà ben due nuovi interessi amorosi nelle prossime stagioni e che verrà introdotta anche la sorella di Charlotte, il suo personaggio:

“Non sono sicura di quanto possa rivelare. Posso affermare che Charlotte si affermerà in un modo nuovo. Ci saranno dei personaggi già conosciuti e amati ma anche nuovi personaggi che verranno introdotti. Al momento sto lavorando con questa attrice deliziosa di nome Rosie Graham. Lei interpreterà mia sorella, mi fa piacere esplorare anche questa nuova dinamica. Jane Austen aveva una sorella minore di nome Cassandra e ci tenevo a dare vita alla dinamica tra Jane e Cassandra attraverso Charlotte ed Alison. è bello esplorare questo legame tra sorelle. Per il resto dovrete aspettare e godervi la stagione quando andrà in onda”.

Sanditon dovrebbe andare in onda su PBS nel 2022.