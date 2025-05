Rossella de Cicco e l’arte di raccontare l’anima: il successo dei suoi “ritratti di parole” tra performance, moda e poesia

C’è chi ritrae con una macchina fotografica, chi con il carboncino. E poi c’è Rossella De Cicco, che ritrae con le parole. Le sue poesie nascono in tempo reale, davanti a uno sconosciuto che diventa, nel giro di pochi istanti, musa e specchio. È arte, sì. Ma è anche empatia, intuito, connessione.

Il 3 maggio scorso, nella cornice bucolica di Villa Egeria (Pistoia), Rossella ha incantato un pubblico variegato in occasione di una giornata dedicata ai talenti emergenti organizzata dalla Galleria Line Out di Genova. Tra sfilate di moda e concerti, la sua performance ha chiuso la serata con un’intimità rara. Un tavolo, due sedie, il giardino come scenografia naturale e una modalità che ha evocato inevitabilmente le iconiche performance di Marina Abramović. Gli spettatori, prima titubanti, si sono avvicinati uno ad uno. Hanno guardato, ascoltato, poi si sono lasciati osservare. E Rossella ha scritto. Poesie. Ritratti. Emozioni.

I suoi “Ritratti di Parole” già apprezzati in contesti privati come matrimoni ed eventi esclusivi stanno ora conquistando anche il mondo dell’arte performativa, dimostrando che la scrittura può essere esperienziale, viva, e condivisa.

Mentre l’altro appuntamento è stato sabato 18 maggio a Roma, nella suggestiva cornice del Caffè Letterario, con il patrocinio ufficiale del Comune di Roma. In questa occasione, Rossella è stata accompagnata dal vivo da un musicista pianoforte e chitarra in una performance in due atti: una prima parte aperta al pubblico, interattiva, dove ogni spettatore è diventato protagonista; una seconda, più intima e raccolta, nella quale Rossella, seduta al suo tavolino ha scritto versi unici, ispirati da chi ha di fronte. Ogni poesia è stato un gesto d’amore, un dono istantaneo e irripetibile.

Non è un caso se nella locandina dell’evento è stato inserito anche lo stemma del Movimento Arcaista, corrente artistica di cui Rossella fa parte e che ha scelto di omaggiarla con la propria presenza ufficiale.

E non finisce qui. Perché giugno si preannuncia ancora più ricco: nuovi eventi sono in via di definizione e verranno presto annunciati. Il viaggio poetico di Rossella De Cicco è solo all’inizio, ma ha già conquistato pubblico, critica e soprattutto cuori.

