Rosy Chiarelli torna a far discutere: botta e risposta social con Martina De Ioannon

Chi ha seguito Uomini e Donne nei suoi anni d’oro ricorderà sicuramente Rosy Chiarelli, volto noto del celebre “pubblico parlante” che animava le puntate del dating show condotto da Maria De Filippi. Con i suoi commenti pungenti e le frequenti discussioni in studio, Rosy è stata per anni una presenza fissa e divisiva del programma. Oggi, sebbene lontana dai riflettori televisivi, la Chiarelli torna a far parlare di sé per una polemica esplosa sui social.

La miccia si è accesa su Instagram, sotto un post dell’ex tronista Martina De Ioannon, in vacanza al mare con il compagno Ciro Solimeno, conosciuto proprio all’interno del programma. Tra un selfie in spiaggia e contenuti sponsorizzati, è comparso un commento della Chiarelli che ha fatto storcere il naso alla giovane: “Basta, sempre a pubblicizzare… ma goditi la vacanza”.

Martina, senza troppi giri di parole, ha risposto: “Rosy, non fai più parte del pubblico per commentare. Il tuo parere non interessa a nessuno, è finito il sogno, basta.”

Una risposta diretta, quasi simbolica di un cambio generazionale anche all’interno della community legata al programma. Non è la prima volta che Rosy Chiarelli si trova coinvolta in scontri verbali: già nel 2014 aveva acceso le discussioni in studio durante il trono di Teresa Cilia.

Oggi la Chiarelli non fa più parte della trasmissione: da anni il format ha ridimensionato il ruolo del pubblico, eliminando la componente “parlante” che tanto aveva caratterizzato il programma nelle sue edizioni passate. I volti noti come Rosy sono stati lentamente messi da parte, lasciando spazio a dinamiche diverse e a una gestione più sobria del parterre.

Ma, a quanto pare, l’indole battagliera di Rosy non ha abbandonato la scena: semplicemente, si è trasferita sul web.