Rottura Bellini-Napoli, svelato il possibile motivo del licenziamento: “A Castel di Sangro ha…”

La rottura tra Decibel Bellini e la SSC Napoli ha sorpreso molti tifosi, abituati ormai da anni alla sua voce iconica durante le partite allo stadio. L’addio dello storico speaker azzurro ha portato a numerose polemiche. Secondo quanto riportato da Antonio Corbo, alla base della separazione ci sarebbe un episodio legato al ritiro estivo di Castel di Sangro.

Pare infatti che un dirigente del Napoli non sia stato invitato a un evento organizzato proprio durante il ritiro, circostanza che avrebbe generato tensioni interne e malumori difficili da ricomporre: “In attesa che si mettano d’accordo la iconica ugola del Napoli ed il nuovo speaker scelto dallo stesso Napoli c’è spazio per una riflessione. Possibile che la prima partita del Napoli con lo scudetto 2025 sulle nuove maglie sia oscurata dallo scontro tra due partiti di follower?”.

“C’è di più: se davvero l’origine dell’esonero di “Decibel” risale al mancato invito di un dirigente su palco di Castel di Sangro è così labile il potere di decidere per un presidente che chiuderà la campagna con oltre 300 milioni in acquisti negli ultimi due anni? Appare lentamente nella sua energia divisiva l’influenza dei social”.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del club, ma la sensazione è che dietro questa vicenda si nasconda più di una semplice incomprensione. Resta il fatto che l’addio di Decibel Bellini segna la fine di un’era, lasciando aperti interrogativi sul rapporto tra la SSC Napoli e figure simboliche legate al tifo e alla passione popolare. Tuttavia, nelle ultime ore, ci sarebbe stata una riapertura.