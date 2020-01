Rottura del crociato per Zaniolo, la Roma corre ai ripari: Politano primo obiettivo

Piove sul bagnato in casa Roma, la squadra di Fonseca perde in casa con la Juventus e dovrà fare i conti con il grave infortunio di Nicolò Zaniolo. L’esterno giallorosso si è accasciato a terra dopo un contrasto con de Ligt e ha chiesto subito il cambio, uscendo dal campo in barella.

RESPONSO – Il consulto a Villa Stuart in serata ha confermato il peggio: il giocatore ha riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. L’operazione è prevista per oggi pomeriggio, ma la stagione per lui può dirsi conclusa. Vedremo se riuscirà a recuperare per l’Europeo.

SOSTITUTO – Prima della sfida con la Juventus il ds giallorosso Petrachi ha rivelato l’intenzione di prelevare un centrocampista, ma a questo punto servirà rinforzare anche il reparto avanzato. Anche perché Fonseca non avrà a disposizione Mkhitaryan per un mese e deve fare i conti con il graduale rientro di Kluivert.

OBIETTIVO – Stando a quanto riportato da Ciro Venerato, noto esperto di mercato di Rai Sport, la Roma è pronta all’assalto per Matteo Politano, in uscita dall’Inter di Antonio Conte. Sul giocatore c’è anche l’interesse del Napoli.