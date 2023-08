Rovella esce, Habib Diarra entra: la Juventus ci prova

I bianconeri sembrano aver individuato in Habib Diarra il profilo giusto per rafforzarsi. Con l’uscita di Nicolò Rovella potrebbero provare a prendere il giocatore dello Strasburgo

L’addio di Nicolò Rovella sembra farsi sempre più concreto, con i bianconeri che sembrano ormai essersi convinti a cederlo nell’operazione che porterà anche Luca Pellegrini alla Lazio. Saranno circa 20 i milioni incassati dalla società bianconera, che dovrebbe reinvestirli immediatamente nella trattativa per un centrocampista già sondato da Giuntoli.

Si tratta di Habib Diarra, che ha gli occhi di mezza Europa addosso. In primis il Chelsea, squadra collegata a stretto filo con lo Strasburgo, visto che la BlueCo di Todd Boelhy possiede entrambi i club. La Juventus, però, sembra fortemente intenzionata a provarci per Diarra, che sarebbe il centrocampista prescelto da Giuntoli per rafforzare la squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Sirene di arrivo per Diarra?

Tutto questo potrebbe essere una buona notizia per Habib Diarra. Il giocatore, che ha disputato un’ottima stagione, sta suscitando molto interesse specialmente nel Lens, che è molto interessato. I francesi avrebbero fatto due offerte, di cui una di 14 milioni di euro. Tuttavia, lo Strasburgo ha rifiutato, poiché si aspetta almeno 20 milioni di euro per il suo giocatore.

Soprattutto perché la concorrenza è agguerrita con anche la Juventus che è interessata. La Vecchia Signora insiste per Habib Diarra. In altre parole, non si può escludere una partenza prima della fine della finestra di trasferimento estiva del 2023. Resta ora da vedere dove giocherà il giocatore che ha svariate offerte in giro per l’Europa.