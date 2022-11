Rovella osservato speciale del Manchester City

Nicolò Rovella è entrato nel mirino del Manchester City. Il calciatore è attualmente in prestito al Monza dalla Juventus

Nicolò Rovella sta vivendo un ottimo avvio di stagione con la maglia del Monza. Il calciatore ex Genoa e di proprietà della Juventus è alla sua quarta stagione in Serie A e sembra stia trovando finalmente la propria quadra.

Il centrocampista è tra le piacevoli scoperte dei brianzoli in questo avvio, con la Juventus che continua a guardare con attenzione alla sua crescita visto che ne è proprietaria del cartellino. I bianconeri non sembrano essere però gli unici ad osservare con attenzione il giocatore. Infatti, sul calciatore ci sarebbe anche una big inglese.

Il Manchester City guarda con attenzione

Su Nicolò Rovella ci sarebbe anche il Manchester City di Pep Guardiola, sembra attento alle possibilità di mercato. Il giovane giocatore azzurro avrebbe incuriosito gli osservatori dei citizens, tanto che starebbero monitorando con attenzione l’evolversi della situazione a lui legata.

Il calciatore è in netta crescita, con la Juventus che nel corso di questa stagione valuterà con attenzione se volerlo tenere nella prossima stagione o mandarlo nuovamente in prestito. Quest’ultima non sembra un’opzione assai gradita al calciatore, che vorrebbe giocarsi le proprie chances con la maglia bianconera.

In questa stagione ha collezionato 894 minuti complessivi tra tutte le competizioni, suddivisi in 11 presenze. Un bottino niente male, considerando anche che Palladino gli ha praticamente regalato le chiavi del proprio centrocampo. Il giocatore sta gestendo benissimo la pressione della Serie A e sembra muoversi come un veterano ormai.