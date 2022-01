Rovella potrebbe arrivare in anticipo alla Juventus, ecco a quali condizioni

Rovella, attualmente al Genoa, potrebbe arrivare con 6 mesi di anticipo alla Juventus dovessero partire due centrocampisti

Una buona prestazione quella di Rodrigo Bentancur ieri sera, su un campo ostico come quello di San Siro contro il Milan. Il giocatore Uruguayano ha dimostrato di poter rimanere alla Juventus. Le sue prestazioni sono in crescendo, ma nonostante ciò potrebbe non rimanere a Torino con eventualmente Rovella pronto a tornare e prenderne il posto.

Un altro che potrebbe lasciare è Arthur Melo, che in Bianconero non riesce a trovare lo spazio che vorrebbe. Su entrambi i calciatori c’è l’interesse delle Inglesi che sembrerebbe farsi sempre più forte.

Due fuori e chi dentro?

Su Bentancur ci sono gli occhi dell’Aston Villa, che potrebbe pagare una cifra tra i 20 e i 25 milioni per accaparrarsi le sue prestazioni. Gerrard stravede per lui, ma la Juventus potrebbe non cederlo vista la percentuale sulla rivendita del 40 %, in discesa stagione dopo stagione, detenuta dal Boca Juniors.

Arthur è voluto dall’Arsenal, ma l’operazione appare difficile visto che la Juventus vuole l’obbligo di riscatto ad almeno 50 milioni. L’Arsenal ha offerto Partey, ma senza risultati. Nel caso partisse uno dei due potrebbe arrivare Rovella, anche se intriga e non poco la prospettiva Zakaria.

Un’uscita che potrebbe non concretizzarsi è quella di Aaron Ramsey, che sta difatto bloccando il mercato in uscita dei Bianconeri. Bisogna vedere prima come andrà a finire la vicenda. La Juventus potrebbe vendere i due già citati per far cassa e lanciare l’assalto a Dusan Vlahovic già da Gennaio, cosa che appare assai probabile.