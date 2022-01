Rrahmani, da panchinaro a titolare inamovibile: ricordate cosa disse Reja su di lui?

Dopo un periodo non proprio brillante, il Napoli è ritornato in una posizione importante in classifica, con gli azzurri che puntano ad agganciare l’Inter per cercare di vincere qualcosa di importante.

Grande merito è dell’allenatore Luciano Spalletti, il quale è riuscito ad improntare alla squadra una certa mentalità e far esplodere alcuni calciatori.

Tra questi anche Amir RRahmani. Arrivato a Napoli tra mille perplessità, il calciatore ha praticamente vissuto un ‘anno bianco‘ con Rino Gattuso in panchina, il quale non ha mai puntato sul difensore.

L’arrivo di Luciano Spalletti, invece, ha cambiato tutto, con il giocatore che ormai è un titolare inamovibile della squadra.

Non a caso, durante il suo acquisto, un ex allenatore del Napoli aveva esaltato il potenziale di Rrahmani, Edy Reja. Quest’ultimo, in merito al difensore, aveva dichiarato: “Hanno preso proprio un bel cavallo in difesa, lo dimostrerà anche in azzurro, questo ragazzo è fortissimo“.