Rrahmani fa parte della muraglia d’Italia inspiegabile la vita in borghese

Rrahmani, ha scalato le gerarchie della difesa del Napoli fino a diventarne il titolare inamovibile. Un anno fa era la seconda scelta.

Un muro

Il Napoli è inarrestabile. In 11 partite di Serie A è riuscito a vincerne 10 e ottenendo un pareggio solo con la Roma. Sono 23 le reti fatte e 3 subite, frutto di un lavoro incredibile di Spalletti.

Una solidità difensiva assurda, come nessuno mai in questi anni. Una solidità dettata dai due centrali difensivi di Spalletti: Koulibaly e Rrahmani.

Per quest’ultimo il percorso Partenopeo non lo ha visto da subito come protagonista. Uomo in più nella vittoria di Firenze, ma che nella scorsa stagione ha trovato spazio solo per la prima volta a Gennaio.

Tre minuti per lui in quella occasione, che è arrivato a consacrarsi in maglia azzurra solo in questa stagione. Dopo quasi quattro mesi di noiosa vita in borghese, dato che si è visto ben poco di quello che è il suo attuale rendimento.

Amir Rrahmani si prende la difesa del Napoli

Il difensore Kosovaro è dunque una delle più liete sorprese di quest’anno per il Napoli. Insieme al suo compagno di reparto Koulibaly, compongono una catena difensiva battuta solo tre volte dagli avversari.

Un avvio di campionato tra i migliori di sempre, sia per il Napoli che per la Serie A. Partenopei che ora puntano in alto, cercando uno scudetto che manca da fin troppo tempo.

Una vittoria che fu vicina per svariate volte nell’ultima decade, ma che ora deve e può essere a portata di mano. Il Napoli ha il dovere di provarci fino alla fine.