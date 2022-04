Rrahmani, lo United sul kosovaro

Il Manchester United vorrebbe Rrahmani del Napoli per rinforzare la difesa. Il kosovaro è valutato 25 milioni di euro

La notizia arriva dai medi Kosovari. Il Manchester United sembra intenzionato ad acquistare un difensore per la prossima sessione di mercato. L’esborso economico per Harry Maguire non ha ripagato, con una difesa che appare sempre poco consona alla realtà inglese.

Il solo Varane non sembra bastare, con il Manchester United che ha la peggior difesa delle prime 8. Nelle prime 10 solo il Leicester è riuscito a far peggio. Servirà dunque un rinforzo o due. Del Napoli i Red Devils sembrano aver puntato anche Koulibaly.

Il kosovaro intriga parecchio

Il giocatore intriga per caratteristiche rapportate anche all’età, oltre che per l’innata leadership dimostrata in questa stagione. Il classe ’94 sembra essere il calciatore prescelto dai Red Devils.

Il Napoli non sembra intenzionato a cedere il nazionale kosovaro, visto anche il voler rinnovare la rosa rimanendo con alcuni punti fermi. Sia Rrahmani che Koulibaly sembrano poter rimanere, con il senegalese pronto anche a rinnovare il proprio contratto.

Un altro sicuro della permanenza è Juan Jesus. Il brasiliano sembra possa esser rinnovato per un’ulteriore stagione, anche se lui preferirebbe un biennale. In uscita potrebbe esservi Tuanzebe che non è sicuro della permanenza. L’inglese sta deludendo le aspettative e potrebbe essere sostituito.

Al suo posto potrebbe arrivare uno tra Bednarek e Salifu, entrambi del Southampton. Intrigano anche Kim Min-Jae e Hountondji. Tutti nomi di giocatori già rodati, ma che dovranno adattarsi al nostro campionato. Il Napoli punta a ripetere quanto visto questa stagione e tutto passa dalla difesa.