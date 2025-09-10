Rrahmani-Napoli, il dott. Canonico annuncia: “Potrebbe essere a disposizione contro il Pisa”

Ai microfoni di Radio CRC è arrivata la voce del dottor Raffaele Canonico, responsabile dello staff sanitario del Napoli, che ha fatto il punto sullo stato fisico di Romelu Lukaku e di altri azzurri ancora fermi per infortunio. In particolare, sono arrivate buone notizie per Amir Rrahmani.

“Ha avuto un trauma minore, una lesione di basso grado del bicipite femorale. Ha già iniziato il recupero, credo che salterà un paio di partite. Potrebbe essere a disposizione contro il Pisa”

Canonico ha poi parlato di Romelu Lukaku: “Io e Lukaku ci siamo sentiti ieri sera e il suo iter riabilitativo procede bene secondo quelli che erano i tempi prefissati. Va chiarito che Romelu ha avuto una lesione molto importante al retto femorale con anche interessamento di uno dei due tendini inserzionali. Si potevano scegliere due strade: quella conservativa e quella interventistica, chirurgica”.

“Il ragazzo ha deciso di perseguire la prima, considerando anche che le tempistiche sono simili. Lukaku è in Belgio, previa autorizzazione da parte nostra: io ho un’interazione continua con i terapisti e con il collega che lo stanno seguendo lì. Nel giro di un paio di settimane anche uno dei nostri terapisti lo raggiungerà per valutare i progressi: tutto sotto controllo”