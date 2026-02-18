Rrahmani out, un acquisto a parametro zero per tamponare fino a fine stagione?

Il Napoli deve fare i conti con una tegola pesante in vista del finale di stagione: l’infortunio di Amir Rrahmani si è rivelato più serio del previsto e costringerà il difensore a rientrare soltanto a campionato praticamente concluso. Una perdita significativa per il reparto arretrato azzurro, che si ritrova improvvisamente corto di alternative in una fase cruciale dell’annata, tra obiettivi di classifica e gestione delle energie.

Proprio per questo motivo la dirigenza del Napoli potrebbe valutare la possibilità di intervenire sul mercato degli svincolati, puntando su un rinforzo a parametro zero. Un nome già accostato agli azzurri nei mesi scorsi: Koffi Djidji. Il centrale francese, ex Torino, è attualmente senza contratto e rappresenterebbe una soluzione immediata per tamponare l’emergenza difensiva.

La necessità diventa ancora più evidente considerando anche l’assenza di Giovanni Di Lorenzo, che priva la squadra di un altro elemento chiave in fase difensiva. In questo scenario, Djidji potrebbe garantire esperienza, fisicità e una discreta conoscenza della Serie A.

Il difensore francese, nonostante lo status di svincolato, vanta infatti una carriera di tutto rispetto, costruita tra Ligue 1 e campionato italiano, con diverse stagioni da protagonista e un rendimento spesso affidabile. Un profilo che, senza grandi investimenti economici, potrebbe offrire al Napoli una copertura preziosa fino al rientro di Rrahmani.