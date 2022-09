Rrahmani pronto a rinnovare con il Napoli

Amir Rrahmani sarebbe vicinissimo al rinnovo di contratto con il Napoli. Fissata già la possibile scadenza, con un nuovo contratto più oneroso

Amir Rrahmani si appresta a diventare uno dei pilastri del nuovo nascente corso partenopeo. Gli azzurri puntano a prolungare il suo contratto, con una scadenza ben più lontana da quella attuale.

Infatti, il Napoli starebbe cercando di allungare il contratto del calciatore almeno fino al 2027 con un sostanzioso aumento di ingaggio che lo renderebbe uno dei calciatori più importanti della rosa. Gli azzurri starebbero ancora trattando, ma filtra parecchio ottimismo.

Il kosovaro sempre più al centro del progetto

Nonostante il calciatore possa non essere rischiato per la partita contro il Torino, resta comunque uno dei pilastri del nuovo ciclo azzurro. I partenopei puntano parecchio su di lui, con il kosovaro sempre più idolo dei tifosi.

In stagione il gigante del Napoli ha già collezionato 8 presenze con il club, riuscendo ad essere sempre incisivo quando in campo. Il calciatore classe ’94 è in ripresa da un infortunio, come detto, e potrebbe finire per non giocare il prossimo impegno di Serie A. Dal colloquio con Spalletti uscirà fuori se sarà possibile recuperarlo, ma è probabile resti a casa.

Nella partita tra il suo Kosovo e Cipro ha giocato, ma è uscito con anticipo in via precauzionale. Ora Spalletti non vorrebbe rischiarlo, specialmente perché il suo infortunio normalmente richiederebbe almeno 10 giorni per potersi riprendere e già l’aver giocato in nazionale è un rischio. Probabile ritorni per i prossimi impegni, con il Napoli che dovrà fare a meno di lui.