Rrahmani può partire a gennaio, l’Atletico Madrid su di lui

Il difensore kosovaro è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, che sembra intenzionato a fare una mossa durante il mercato di gennaio

Il mercato invernale è partito e con esso le manovre delle squadre italiane. Il Napoli sembrava pronto ad assecondare l’interesse dell’Atalanta per Leo Ostigard, almeno secondo voci, ma i nerazzurri hanno chiuso immediatamente per Isak Hien.

Il calciatore ex Hellas Verona chiude, o quasi, ad una possibile trattativa per Ostigard all’Atalanta. Il norvegese ora è in ballottaggio continuo con Rrahmani per salutare il capoluogo campano, con Rrahmani che è quello con più mercato. Infatti, su di lui si sta già muovendo una big spagnola.

Il cholo vuole Rrahmani

Su Rrahmani si starebbe muovendo concretamente l’Atletico Madrid di Diego Simeone. L’allenatore argentino stravede per il kosovaro e durante il mercato di gennaio potrebbe provare un’offensiva per il difensore. Il Napoli sarebbe disposto ad una trattativa, a patto che entrino tanti soldi dalla cessione del giocatore.

La valutazione del Napoli è di circa 20 milioni di euro, con i colchoneros che al momento sono fermi ad un prestito con diritto di riscatto. Si può trovare l’intesa, con i partenopei che continuano a monitorare la pista che porta a Buongiorno del Torino. A confermarlo Giovanni Scotto sul suo profilo Twitter: Walter Mazzarri lascerà il Napoli a giugno e non sta incidendo sul mercato di gennaio. L’operazione Mazzocchi è funzionale alla cessione di Zanoli, che sarà valutato 20 mln la prossima estate, sperando possa fare bene al Genoa. Gli innesti invernali non arriveranno per un cambio di modulo, ma l’allenatore sarà libero di sperimentare. L’obiettivo resta Samardzic per sostituire Elmas. Non si esclude un altro colpo, probabilmente dall’estero. Senza altri innesti Gaetano e Demme saranno confermati. Può partire Zerbin. Obiettivo principale poi è il difensore, che il Napoli vuole esperto della Serie A. Noi ai giapponesi che saranno impegnati in Coppa d’Asia, si monitora Dragusin e la sua trattativa col Tottenham. A De Laurentiis interessa molto Scalvini, ma difficile da prendere adesso. Piace anche Kiwior (ex Spezia), per il quale servirà un’offerta alta e che l’Arsenal non cede in prestito. Il Torino vorrebbe Simeone subito (in prestito): De Laurentiis ha rifiutato ma con la cessione di Buongiorno si potrebbe aprire una trattativa. In difesa nessuno è incedibile: Rrahmani è valutato 20 milioni e piace all’Atletico Madrid.