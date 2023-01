Rrahmani vicino al rinnovo

Mentre il ritorno in campo in Serie A si avvicina, il Napoli prova a chiudere i rinnovi contrattuali con i suoi calciatori il prima possibile. Secondo quanto riposta “Sky” il prossimo nome della lista è quello di Amir Rrahmani. Il club partenopeo potrebbe ufficializzare il nuovo contratto del kosovaro attualmente in scadenza con il club azzurro nel 2024.

Si attendono nel frattempo in casa Napoli anche gli annunci dei rinnovi di Stanislav Lobotka e Giovanni Di Lorenzo. L’obiettivo della dirigenza azzurra è quello di blindare a vita il terzino destro e di tenere il più possibile lo slovacco, pedina fondamentale della squadra di Spalletti. L’incontro decisivo, invece, con l’entourage del difensore centrale azzurro dovrebbe avvenire settimana prossima per poi arrivare il prima possibile alla firma. Il nuovo contratto dovrebbe legare Rrahmani al club partenopeo sino al 2027.

In questa stagione l’ex Hellas Verona è stato fermato da un infortunio agli adduttori che lo ha tenuto ai box per più di due mesi. La stima nei suoi confronti, comunque, è intatta e nelle 11 presenze totalizzate sin qui si è dimostrato un difensore completo e affidabile. Difatti è per Luciano Spalletti uomo chiave della retroguardia azzurra.

Fino ad ora, con la maglia del Napoli, Amir Rrahmani ha giocato 72 partite ed ha segnato cinque reti. Il difensore kosovaro è arrivato in Campania nel 2020, dopo un’ottima stagione con la maglia del Verona. Dopo un primo anno non molto convincente, il centrale difensivo ha trovato con Spalletti un ottimo feeling e ad oggi viene visto come perno fondamentale della squadra.

Nella prossima partita di campionato il kosovaro potrebbe non scendere in campo dal primo minuto in quanto non è ancora al top della condizione. Potrebbe giocare al suo posto un ex della partita, ovvero, Juan Jesus. Siamo sicuri, però, che Rrhamani si riprenderà il suo posto da titolare al più presto.