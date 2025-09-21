Ruba auto nascondendo il volto con maschere di Gigi D’Alessio, arrestato

Per non farsi riconoscere durante i suoi furti, un 26enne di Castellammare di Stabia (Napoli) utilizzava una maschera di Gigi D’Alessio per non farsi riconoscere. Dopo un lungo inseguimento, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri.

ARRESTATO PER FURTO – Nella notte tra venerdì e sabato, Andrea Izzo, pugile stabiese di 26 anni, è stato intercettato dai carabinieri a bordo della sua auto in via Motta Casa dei Viri. Ad attirare l’attenzione degli agenti non è stata una maschera, ma il passamontagna che l’uomo stava indossando.

Ha avuto inizio un lungo inseguimento. L’auto è stata rubata e la targa è stata alterata. La corsa ha fine in via Cupa Varano, dove Izzo tenta di fuggire a piedi. Una volta raggiunto, il ladro colpisce i militari dell’Arma, sfruttando le sue doti da pugile. I carabinieri incassano i colpi e riescono ad arrestarlo.

All’interno della Jeep rubata, gli agenti trovano un sacco con all’interno gli arnesi da scasso e tre maschere di Gigi D’Alessio, utilizzate durante i furti per non farsi riconoscere dalle telecamere.

Sul retro delle maschere era presente una scritta prestampata: “Grazie per aver partecipato al mio evento”, la data del concerto e la firma del noto cantante. Sono gadget distribuiti in occasione dei concerti in piazza del Plebiscito dell’estate 2023.