domenica, Settembre 21, 2025
HomeAttualitàRuba auto nascondendo il volto con maschere di Gigi D’Alessio, arrestato
Attualità

Ruba auto nascondendo il volto con maschere di Gigi D’Alessio, arrestato

Elisa Miglioresi
Di Elisa Miglioresi
0
fonte: fanpage

Per non farsi riconoscere durante i suoi furti, un 26enne di Castellammare di Stabia (Napoli) utilizzava una maschera di Gigi D’Alessio per non farsi riconoscere. Dopo un lungo inseguimento, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri.

ARRESTATO PER FURTO – Nella notte tra venerdì e sabato, Andrea Izzo, pugile stabiese di 26 anni, è stato intercettato dai carabinieri a bordo della sua auto in via Motta Casa dei Viri. Ad attirare l’attenzione degli agenti non è stata una maschera, ma il passamontagna che l’uomo stava indossando.

Ha avuto inizio un lungo inseguimento. L’auto è stata rubata e la targa è stata alterata. La corsa ha fine in via Cupa Varano, dove Izzo tenta di fuggire a piedi. Una volta raggiunto, il ladro colpisce i militari dell’Arma, sfruttando le sue doti da pugile. I carabinieri incassano i colpi e riescono ad arrestarlo.

All’interno della Jeep rubata, gli agenti trovano un sacco con all’interno gli arnesi da scasso e  tre maschere di Gigi D’Alessio, utilizzate durante i furti per non farsi riconoscere dalle telecamere.

Sul retro delle maschere era presente una scritta prestampata: “Grazie per aver partecipato al mio evento”, la data del concerto e la firma del noto cantante. Sono gadget distribuiti in occasione dei concerti in piazza del Plebiscito dell’estate 2023.

Articolo precedente
In vista di Napoli-Pisa, Conte può sorridere: confermata la buona notizia
Elisa Miglioresi
Elisa Miglioresi
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode