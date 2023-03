Rubava auto per portare gli amici in disco, poi la restituiva: condannato albanese di 24 anni

Un giovane albanese di 24 anni è stato condannato a due anni di reclusione e a una multa di mille euro dal giudice monocratico del Tribunale di Pesaro. I reati contestati sarebbero avvenuti nel corso del 2020.

Il giovane, dopo aver rubato l’auto di un pesarese, aveva continuato a “prenderla in prestito” illegalmente in diverse occasioni, “per andare a ballare con i suoi amici”.

Il giovane aspettava che calasse il buio per rubare l’auto del proprietario e, dopo averla utilizzata per la serata, la riposizionava in un altro posto. Il proprietario, convinto di avere problemi di memoria, la cercava la mattina dopo.

Il 24enne avrebbe probabilmente potuto continuare a rubare l’auto del proprietario e a utilizzarla illegalmente per diversi mesi se non fosse stato fermato alla postazione di controllo della polizia al casello di Pesaro, mentre tornava da Rimini. A quel punto è scattata la denuncia.

Il giovane, tempo addietro, aveva scassinato l’auto del proprietario, rotto il finestrino dell’auto e fatto incetta di spiccioli e altri oggetti. Quando ha scoperto che nell’abitacolo dell’auto era presente un secondo mazzo di chiavi, aveva deciso di tenersele per sè, in modo da poter utilizzare illegalmente il mezzo all’occorrenza.

In particolare – stando alle indagini – il ragazzo era solito scorrazzare i suoi amici nelle discoteche della zona per poi restituire l’auto prima che sorgesse il sole, nella speranza che il proprietario non se ne accorgesse.

