Ruben Parisi e il rapporto con l’attività fisica

L’attività fisica è importante non solo per l’aspetto esteriore, ma perchè come disse Jim Rohn: “Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere.” Una citazione per nulla banale e che applica appieno il Fashion Blogger Ruben Parisi.

Ruben Parisi e il suo rapporto con l’attività fisica

Ruben è uno dei Fashion Blogger più seguiti e ammirati su Insragram, dove vanta oltre 150 mila seguaci e tutte le sue foto spopolano e fanno incetta di like e commenti. Oltre allo stile e classe che ogni sua foto esprime, di certo non si può non notare il fisico scolpito che il Fashion Blogger esibisce. Un fisico curato e che è dovuto in parte alla sua passione per il fitness, come lui stesso dichiarò in una precedente intervista: “Una delle mie passioni è il fitness, in quanto sono un ex Personal Trainer”. Da ex Personal Trainer Ruben sa quanto conta mantenersi in forma e non solo per “esibire” un corpo muscoloso, ma perchè un corpo allenato è un corpo che sta bene, che è reattivo ed in salute.

Ruben Parisi, Fitness e Style che si uniscono per creare scatti di qualità

Non si può certo dire che gli scatti pubblicati da Ruben non siano di qualità. Ruben grazie ad un fisico notevole, riesce ad indossare con perfezione qualsiasi stile e qualsiasi capo, rendendo quel capo intrigante. Non mancano nei suoi post scatti in cui mostra il suo fisico, che è il frutto di tanto lavoro in palestra unito a dedizione e passione.

Gallery Ruben Parisi