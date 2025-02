Rudi Garcia e l’esperienza in Arabia: il retroscena di Cristiano Ronaldo

L’esperienza di Rudi Garcia, sulla panchina della SSC Napoli, è durata solo pochi mesi. I risultati negativi hanno portato, nella scorsa stagione, il presidente Aurelio De Laurentiis ad esonerare l’allenatore francese e prendere, al suo posto, Walter Mazzarri, il quale poi ha fatto la stessa fine.

Intanto, emergono nuovi dettagli sull’esonero del tecnico francese dall’Al-Nassr in Arabia Saudita. A decidere per la separazione sarebbe stato uno dei leader della squadra, Cristiano Ronaldo, il quale avrebbe firmato un contratto con il club saudita in cui avrebbe anche funzioni da dirigente e la possibilità di decidere sull’allenatore.

RUDI GARCIA E L’ESONERO DA ALLENATORE DELL’AL-NASSR: IL RETROSCENA DEL CAMPIONE PORTOGHESE, CRISTIANO RONALDO

Il campione portoghese, infatti, era insoddisfatto dell’approccio di Rudi Garcia, non solo nei suoi metodi d’allenamento ma anche nella comunicazione alla squadra: “Così non si può andare avanti”. In preda alla delusione, Cristiano Ronaldo ha optato per la separazione.