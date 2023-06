Rudi Garcia ha fatto due richieste ad Aurelio De Laurentiis

Il neo allenatore del Napoli Rudi Garcia ha avuto in questi giorni un summit con il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis in cui ha chiesto due giocatori specifici per la squadra della prossima stagione

Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del Corriere dello Sport, Rudi Garcia – nuovo allenatore del Napoli – nel corso di un summit di mercato con Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto al presidente due nomi per la squadra.

I due giocatori in questione sono Jonathan David e Kevin Danso, entrambi giocatori provenienti dalla Francia dove il tecnico transalpino ha allenato per anni. L’attaccante canadese sembra sia l’erede designato di Osimhen nel caso in cui quest’ultimo lasciasse Napoli. Danso, invece, potrebbe essere il sostituto di Kim Min Jae se dovesse partire.

Chi sono i due giocatori voluti da Garcia?

Jonathan David con ventisei reti quest’anno e diciannove nella passata stagione può dirsi un’attaccante in netta crescita. Sarebbe il giocatore perfetto per sostituire Osimhen, anche se il costo è un ostacolo. 50 milioni per lui, ma se va via Osimhen può essere il primo puntato dalla dirigenza.

Kevin Danso, invece, ha un fisico impressionante e ha collezionato 37 presenze su 38 con il Lens in questa stagione. Una stagione piena di cose ottime cose tanto che è stato anche selezionato tra i migliori del campionato. In assoluto. Il primo nome della nuova lista è il suo, ha la benedizione dell’allenatore, che della Francia sa tutto quello che c’è da sapere. Potrebbe essere proprio lui il nuovo rinforzo partenopeo, specialmente se Kim dovesse salutare.