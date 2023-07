Rudi Garcia, indizi di mercato: “Forse sì”

Il neo allenatore del Napoli potrebbe aver svelato il prossimo acquisto della società. Infatti, Rudi Garcia ha recentemente parlato in un’intervista

“Maxime Lopez no, Tousart sì?”, gli cihede un giornalista. La risposta di Garcia è abbastanza netta e lascia poco all’immaginazione: “Forse sì. Mi diverto a leggere le notizie…”. L’allenatore del Napoli sembra avere chiare le idee e potrebbe presto ritrovarsi ad avere un trasferimento ulteriore nella propria squadra. Tousart arriverebbe dall’Hertha Berlino, con il benestare del tecnico francese che gradirebbe l’innesto.

Tanto che poi ha aggiunto ulteriormente: “A volte queste notizie offrono degli spunti di mercato. Non mi va di fare nomi, ogni giorni sono in contatto con Micheli e da qualche giorno anche con Meluso. Con lui siamo più forti perché abbiamo più cervelli da mettere in moto”.

Si riparte da zero, anche per la radio

La stagione è archiviata e oltre ad un mercato che vedrà partire alcuni giocatori e arrivarne di nuovi sembra che il Napoli si rinnoverà anche sotto il punto di vista mediatico. La diatriba tra Radio Kiss Kiss Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, infuria.

Valter De Maggio ha fatto la seguente domanda, che ha scatenato l’ira del presidente: “Presidente, visto che è arrivato lo scudetto, ha una vision sui prossimi percorsi? Dove ci porterà?“. La Risposta è stata tutt’altro che simpatica: “Ma per noi i traguardi sono quelli delle maglie. E allora siccome siamo partiti da due, puntiamo a farne anche 20 invece di 14 magari puntando sui tanti successi che dovessimo seminare per strada e che comporteranno la creazione di una nuova maglia celebrativa. Chi era Radio Kiss Kiss che ha fatto questa domanda stupidina? Vabbè, è più forte di lui, non può farne a meno“. A quel punto, la Radio ha deciso di prendere provvedimenti e di non rinnovare il contratto.