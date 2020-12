Rudiger in uscita dal Chelsea: la Roma può riportarlo nella capitale

La Roma è al lavoro in vista del mercato di gennaio, i giallorossi cercano rinforzi sulle corsie esterne e in avanti, ma potrebbero intervenire anche in difesa qualora i giocatori sul mercato trovassero una nuova sistemazione.

Sul piede di partenza ci sono Federico Fazio e Juan Jesus, seconde linee dall’ingaggio troppo pesante per il bilancio giallorosso. Qualora uno dei due lasciasse la capitale, la Roma interverrà sul mercato per prelevare un sostituto.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, in orbita giallorossa ci sarebbe Antonio Rudiger, 27enne difensore centrale del Chelsea e della nazionale tedesca, esploso proprio con la maglia della Roma, dove ha militato dal 2015 al 2017.

Rudiger sotto la guida di Lampard sta trovando pochissimo spazio, chiuso dall’arrivo di Thiago Silva e dalla crescita di Zouma. Per tale motivo, secondo ESPN, il Chelsea è pronto a metterlo in vendita con una formula che consenta al giocatore di trovare una nuova sistemazione e non perdere l’Europeo.

La Roma è interessata ma bisognerà superare l’ostacolo ingaggio, con il difensore che percepisce circa 4 milioni di euro l’anno. Oltre ai giallorossi c’è anche il Milan, pronto al testa a testa per portarlo in Serie A.