Rudiger, la Juventus si fa avanti per il difensore tedesco

Rudiger andrà in scadenza di contratto in Estate e la Juventus potrebbe provare ad inserirsi nella corsa al giocatore

La difesa della Juventus inizia a diventare un reparto impervio. Tra De Ligt di cui non si conosce il futuro, Rugani che non offre sicurezza e il duo composto da Bonucci e Chiellini andrà fatto di sicuro qualche acquisto.

Il modus operandi della Juventus nelle ultime stagioni è sempre quello che l’ha contraddistinta anche con Beppe Marotta: cogliere le occasioni. La prossima sembra essere Antonio Rudiger.

L’ex calciatore della Roma, attualmente al Chelsea, andrà in scadenza di contratto e sarà libero di firmare per chi vuole già da questa sessione. Finirà la stagione a Londra, salvo casi eccezionali, per poi aggregarsi alla sua futura squadra solo in Estate.

Il difensore al Chelsea è cresciuto molto, affermandosi come uno dei migliori calciatori nel suo ruolo in Europa. Se in maglia giallorossa è riuscito a far bene, con i blues Londinesi ha maturato un’esperienza internazionale invidiabile culminata con la vittoria della UEFA Champions League la scorsa stagione.

Il possibile ritorno in Italia bloccato dalla concorrenza

Ora per Antonio Rudiger si prospetta il cercare una nuova squadra. Se il tedesco non rinnoverà il contratto in scadenza a Giugno 2022, potrebbe fare il grande salto e trasferirsi in un’altra big Europea.

Su di lui ci sono gli occhi del Real Madrid, che in prima fila aspetta di poter prelevarlo per rinforzare un reparto difensivo orfano di Raphael Varane e Sergio Ramos. Tra le Italiane, come detto, resta la Juventus la più vigile specialmente dovesse perdere Matthjis De Ligt. L’Olandese è conteso da più squadre e un suo addio aprirebbe un buco nella difesa bianconera.