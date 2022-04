Rudiger si allontana dalla Juventus, accordo raggiunto

Antonio Rudiger sembra ormai un calciatore del Real Madrid. Secondo alcune indiscrezioni, il giocatore avrebbe un accordo

Novità nella trattativa per Antonio Rudiger, il calciatore tedesco sembra essere vicinissimo al Real Madrid. Tra le due parti ci sarebbe un accordo, con quasi tutto fatto.

Il calciatore ex Roma potrebbe dunque trasferirsi alla casa blanca, disdegnando altre piazze. Tra queste la Juventus, che ormai sembra essersi rassegnata al non poter prendere il difensore.

Le cifre dell’affare

Il difensore, dunque, si trasferirà a parametro zero dal Chelsea al Real Madrid. Un salto enorme per la sua carriera, avendo già comunque vinto tutto con il Chelsea e volendo vincere ancora.

Il suo stipendio si ipotizza sarà sopra i 55 milioni di euro in 4 anni, ossia poco meno di 14 milioni di euro annui. Cifre a cui la Juventus non potrebbe avvicinarsi, specialmente per via dei nuovi paletti dirigenziali.

I bianconeri, infatti, si sono avvicinati massimo a 7 milioni di euro, grazie anche al decreto crescita. I bianconeri ora si butteranno sicuramente su qualcun’altro, specialmente perché Giorgio Chiellini è in partenza. Leonardo Bonucci va per i 35 e non sembra garantire tenuta fisica, dunque un compagno di reparto per il De Ligt servirà.

Oltre a Gatti, che potrebbe giocarsi le sue carte partendo dalla panchina, sembrano esserci Badiashile, Milenkovic e Bremer. Pet Badiashile la concorrenza sembra aumentare, con il Newcastle che si è unito alla corsa. Milenkovic resta una pista fattibile, ma quello che preoccupa è Bremer. Anche lui sembra poter non arrivare – salvo colpi di scena – visto che Cairo non vorrebbe cedere ai bianconeri.