Rudiger vicinissimo alla Juventus, pronto lo stipendio

Antonio Rudiger sembrerebbe esser vicinissimo al vestire la maglia della Juventus. Il tedesco potrebbe guadagnare quanto Vlahovic e Dybala

Antonio Rudiger sembrerebbe poter essere il primo rinforzo della Juventus per la prossima stagione. La difesa bisogna rifondarla e la partita di ieri testimonia come servano rinforzi lì dietro. Il tedesco è un profilo che intriga parecchio la dirigenza, che vorrebbe creare un nuovo ciclo vincente. Un giocatore nella piena maturità calcistica, che ha davanti a sé ancora tanti possibili anni ad alti livelli.

Il giocatore andrà in scadenza con il Chelsea nella prossima finestra di mercato e su di lui ci sarebbero anche le voci di Bayern Monaco e Real Madrid. La Juventus però avrebbe superato nelle ultime ore la concorrenza delle due big europee, potendo avvalersi del decreto crescita per aiutarsi con lo stipendio.

L’ex Roma è vicinissimo

Il decreto crescita consentirebbe ai bianconeri, infatti, di far pesare al lordo meno di quanto pesano gli ingaggi di Paulo Dybala e Dusan Vlahovic. La Juventus, difatti, sarebbe pronta a offrire uno stipendio di circa 7 milioni di euro a stagione per accaparrarsi le prestazioni del tedesco.

Il calciatore ex Roma sembrerebbe poter gradire un suo ritorno in Italia, dove è praticamente sbocciato calcisticamente. Ora si ritrova ad esser ben più maturo e poter decidere da solo cosa fare del proprio cartellino non è cosa da poco. La Juventus, specialmente dopo la brutta sconfitta di ieri, ha necessità di rifondare se vuole ambire a qualcosa di più. Se vuole ricominciare a vincere, deve per forza sostituire la vecchia guardia.