Rugani in uscita, la Juventus punta Scalvini

La Juventus spinge per salutare Daniele Rugani, l’obiettivo sarebbe prendere Scalvini dall’Atalanta per rafforzare la propria difesa

Daniele Rugani sembra poter presto salutare la Juventus, con i bianconeri che sarebbero intenzionati a prendere altri giocatori per la propria retroguardia. Il difensore classe ’94 continua a non colpire particolarmente e i bianconeri vorrebbero cederlo al prima possibile.

Il suo stipendio è di quelli troppo pesanti per quello che offre e improbabile veda così tanto il campo con Massimiliano Allegri anche nella prossima stagione. La Juventus vorrebbe prendere Scalvini dall’Atalanta, nonostante ci sia una folta concorrenza per il giocatore italiano.

L’agente di Rugani scaccia via tutto

Intanto, l’agente di Rugani ha scacciato via tutte le voci di possibile trasferimento del calciatore. Ecco cosa ha detto ai microfoni di TMW Radio: “Quando viene chiamato in causa, fa sempre il suo dovere. Questo è sotto gli occhi di tutti. Ha sempre avuto un grande senso di appartenenza, la Juve non ci ha mai chiesto la cessione. Vedremo poi quello che succederà in casa Juventus in merito a tutte le questioni societarie, ma il suo futuro sarà ancora in bianconero”.

Qualche settimana fa, invece, dopo la partita con lo Spezia aveva detto: “Non c’è stato nulla di concreto, il rapporto con il club è sereno e diretto. Loro sono consapevoli di quel che il ragazzo può dare, di quale è stato il nostro comportamento all’insegna del rispetto e c’è sempre stata soddisfazione tra le parti. Anche se qualcuno ne ha parlato, non c’è mai stato nessun genere di problema. A gennaio ci sono state delle richieste, come succede in ogni sessione, ma il giocatore non è mai stato messo sul mercato. La Juve, nel momento in cui è stato richiesto, ha sempre detto di volerlo tenere“.