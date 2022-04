Rugani-Lazio, la Juventus ragiona sul cedere

Rugani potrebbe lasciare la Juventus e sul giocatore ci sarebbe la Lazio. I bianconeri starebbero valutando se cedere

Alessio Romagnoli e la Lazio sembrano allontanarsi. Distanza di quasi un milione tra domanda e offerta sull’ingaggio del difensore rossonero – che andrà in scadenza la prossima estate – che starebbe bloccando la trattativa.

Sul calciatore ex Sampdoria e Roma ci sarebbe anche il Barcellona, dunque la trattativa con i biancocelesti potrebbe presto arenarsi. Lotito potrebbe però buttarsi su un altro calciatore. L’addio di Acerbi è ormai sicuro e servirà un difensore e i biancocelesti potrebbero puntare forti su Daniele Rugani della Juventus.

Le valutazioni bianconere

La Juventus starebbe pensando se tenere o meno Rugani. Il calciatore ex Empoli è ritenuto come una buona seconda scelta dalla società, nonostante nella scorsa stagione fosse ritenuto cedibilissimo.

Tra Rennes e Cagliari il calciatore italiano ha deluso, tornando alla base. Ora la Juventus sembra non ritenerlo incedibile, ma di sicuro potrebbe tentare comunque di trattenerlo. Il valore di mercato del difensore è di circa 3.5 milioni di euro. Con un contratto in scadenza nel 2024. Il calciatore prende circa 3 milioni di euro all’anno, cifra che potrebbe però essere decisiva per un addio.

Lotito e la Juventus non sono in buonissimi rapporti, ma dovesse arrivare un sostituto sicuramente la Juventus non si dispererebbe. Gatti resterà al 90 % in rosa – stando alle ultime voci – e De Ligt sembra avvicinarsi alla conferma. L’unico a dover salutare sarebbe dunque Giorgio Chiellini, servirà quindi un innesto la dietro. Intanto Rugani non preoccupa, ma la vendita potrebbe essere fatta.