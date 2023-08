Rugani pronto a rimanere alla Juventus: si parlerà di rinnovo

Daniele Rugani sembra possa legarsi ancor di più al bianconero, con una possibilità di rinnovo alla fine del mercato estivo

Rugani è considerato da Allegri un’ottima riserva, tanto che potrebbe finire per rimanere. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, più precisamente a fine giugno, e sembra possa esserci la possibilità di un rinnovo.

Se ne parlerà a fine mercato, però, con i bianconeri che cercheranno primariamente di limare la distanza con lo stipendio che è ritenuto fin troppo oneroso. Il difensore ex Empoli, infatti, percepisce attualmente circa 3.5 milioni di euro e potrebbe ritrovarsi a restare nel caso in cui lo si convincesse a ridursi l’ingaggio.

Cosa disse il suo agente

Quasi un mese fa il suo agente, Davide Torchia, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di Radio Firenze Viola. Si è parlato di Juventus e del ricambio generazionale: “Tutti parlano, ma poi otto o nove anni nella Juventus non ci stai perché sei carino, ma perché dai delle risposte concrete. In più, adesso che il giro dei leader è un po’ cambiato, potrà anche dare una mano a quelli più giovani e per far capire il senso di che cos’è l’appartenenza in un club importante come quello bianconero”.

Qualche parola anche su Allegri: “Allegri stima Rugani e nelle partite importanti in cui è sceso in campo è sempre stato tra i migliori. Ha giocato poco, ma hai la consapevolezza di avere in panchina un calciatore affidabile e questo fa comodo. A Daniele piace stare alla Juventus, lo rispetto per questo. Non si è mai lamentato e questo dimostra la sua tenacia. Ho ricevuto diversi interessamenti da parte di altri club come ogni anno, ma non abbiamo chiesto nessun rinnovo alla Juve“.