Rugani via a gennaio?

La Juventus a gennaio potrebbe salutare Daniele Rugani. Il calciatore non sta trovando molto spazio in questa stagione

Daniele Rugani non sta trovando lo spazio che vorrebbe con la maglia bianconera. Il calciatore ha giocato solo tre partite in stagione: Sampdoria, Empoli e la sconfitta contro il Maccabi Haifa. Tutte partite che hanno visto sue prestazioni non propriamente esaltanti, tanto che Massimiliano Allegri lo ha relegato di continuo alla panchina.

Nella difesa a tre del tecnico livornese non c’è spazio per Rugani, a cui gli è preferito addirittura Danilo da adattato. Il difensore brasiliano sta vivendo una buona stagione in quel ruolo, con Allegri che lo sta confermando partita dopo partita. A gennaio per Rugani potrebbe dunque arrivare l’addio definitivo.

Empoli e Bologna su di lui

Sul calciatore c’è da tempo l’occhio insistente di Empoli e Bologna, che già quest’estate hanno tentato di prelevarlo dai bianconeri. Il problema? Un contratto in scadenza nel 2024 e uno stipendio fin troppo elevato per le pretendenti. Il calciatore dovrebbe accettare un taglio netto dello stipendio per partire, cosa che non sembra intenzionato a fare.

La Juventus intanto continua a monitorare il mercato, con un’entrata che potrebbe arrivare solo se Rugani andasse via. Il giocatore, come detto, ha un minimo di mercato ma le possibilità di cessione al momento sono basse. I bianconeri dovranno provare a venderlo in tutti i modi, specialmente perché più il tempo passa e più il suo cartellino si svaluta. Al momento non c’è il rischio minusvalenza, anzi qualsiasi cifra potrebbe essere utile, ma a bilancio lo stipendio sta diventando fin troppo sanguinoso.