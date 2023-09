Rui Patricio convince sempre meno, la Roma chiama De Gea

I giallorossi sarebbero sempre meno convinti di puntare su Rui Patricio, tanto da aver intenzione di cercare un accordo con David De Gea

Il portiere 32enne è senza squadra dalla fine della scorsa stagione, dopo aver trattato per mesi con il Manchester United. Lo spagnolo ha rifiutato l’Arabia Saudita ma sembra voglia comunque trovare una nuova sfida.

Mourinho ha esperienza di lavoro con De Gea dopo due anni e mezzo di permanenza all’Old Trafford. I due hanno vinto insieme la Coppa di Lega e l’Europa League nel 2017. Mourinho non sarebbe convinto delle possibilità di avere Rui Patricio come il portiere numero 1 nella capitale italiana e potrebbe prendere l’ex Red Devil.

Addio alla sponda rossa di Manchester

Quest’estate dopo l’addio il portiere scriveva sui propri social:

“Vorrei esprimere la mia incrollabile gratitudine e apprezzamento per l’amore degli ultimi 12 anni. Abbiamo ottenuto molto da quando il mio caro Sir Alex Ferguson mi ha portato in questo club. Sono stato incredibilmente orgoglioso ogni volta che ho indossato questa maglia, guidare la squadra, rappresentare questa istituzione, il più grande club del mondo, è stato un onore che solo pochi fortunati calciatori possono concedere. È stato un periodo indimenticabile e di successo da quando sono arrivato qui. Non pensavo che lasciando Madrid da ragazzino avremmo raggiunto quello che abbiamo fatto insieme. Ora è il momento giusto per intraprendere una nuova sfida, per spingermi nuovamente in un nuovo ambiente. Manchester sarà sempre nel mio cuore, Manchester mi ha plasmato e non mi lascerà mai. Abbiamo visto tutto”.