Rui Patricio non convince troppo, la Roma cerca il sostituto

I giallorossi starebbero cercando un sostituto per Rui Patricio che non sembra convincere così tanto José Mourinho

La stagione è iniziata e potrebbe essere l’ultima di Rui Patricio sotto il Colosseo. Il calciatore portoghese continua ad essere il titolare giallorosso, con José Mourinho che non sarebbe così tanto convinto di lui.

Il tecnico lusitano, infatti, starebbe monitorando il mercato affinché si possa trovare un sostituto di livello all’ex Wolverhampton e che possa degnamente sostituirlo. Il profilo ideale sarebbe quello di un portiere di esperienza ma anche giovane, quello che poteva essere Guglielmo Vicario poi volato al Tottenham. I giallorossi, però, non sono poi stati così convincenti nell’affondare il colpo e si sono dovuti accontentare del nulla.

Per ora nomi effettivi non sembrano esserci, ma un mesetto fa Rui Patricio ha lasciato intendere che prima di andarsene ci vorrà un po’. Il giocatore portoghese sembra intenzionato a terminare questa stagione, per poi pensare alla prossima. Comprensibile, come tutto quello che disse: “Sta funzionando tutto perché stiamo lavorando su tutti gli aspetti, sono stati allenamenti molto intensi. Adesso si tratta di continuare a lavorare per affinare i dettagli in vista dell’inizio. Il mio obiettivo è quello di non pensare a lungo termine, ma di lavorare bene e non di guardare lontano. Sta per iniziare una nuova stagione, non mi metto a pensare alle prossime stagioni. Sono concentrato sulla stagione che sta per iniziare”. La via sembra essere tracciata, ora sta a José Mourinho decidere cosa fare: tenere Patricio o puntare su qualcun’altro?