Rui Patricio non è eterno: la Roma studia il futuro

Rui Patricio ha un contratto in scadenza nel 2024, con la Roma che dovrà necessariamente correre ai ripari per prendere un nuovo portiere

Rui Patricio non è eterno e la Roma lo sa bene. I giallorossi sembrano intenzionati a prendere un nuovo portiere per il futuro, magari da affiancare a quel Mile Svilar che per il momento non ha ancora giocato così tanto.

Il portiere ex Benfica ha fatto soltanto un’apparizione in Europa League, incassando due reti nel match perso contro il Ludogorets. Così la Roma sembra intenzionata a prendere un nuovo portiere per sostituire in futuro Rui Patricio e ci sarebbero già alcuni nomi sul banco.

Se saluta il portoghese…

Nel caso in cui Rui Patricio dovesse andar via ci sarebbero pronti più assalti a più obiettivi. I giallorossi continuano a monitorare da tempo il profilo di Marco Carnesecchi, che in estate è stato sondato anche da Lazio e Juventus prima di finire in prestito alla Cremonese.

Un altro profilo che i giallorossi starebbero valutando è quello di Guglielmo Vicario, anche se sembra ben più difficile visto che proprio la Juventus avrebbe già le mani sul calciatore. Un profilo ben più giovane e vantaggioso per costi sarebbe Charlie Setford, giovane stellina dell’U18 inglese in forza all’Ajax. Il calciatore ha ancora sei mesi di contratto con la squadra di Amsterdam e sembrerebbe volenteroso di provare una nuova esperienza. La Roma sarebbe la sfida giusta per provare a dare una carica alla sua giovane carriera, magari facendo lo stesso percorso di un certo Tammy Abraham che in giallorosso sta trovando la consacrazione.