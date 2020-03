Rumer Willis, figlia di Bruce Willis e Demi Moore per la prima volta in uno spettacolo da solista

Rumer Willis, figlia di Bruce Willis e Demi Moore fa parlare di sè. Stavolta non si tratta del solito gossip che normalmente la riguarderebbe, per esempio quelli relativi a varie cattive abitudini da lei utilizzate. La ragazza farà parte di uno spettacolo e questa volta lo farà da sola.

RUMER WILLIS: UNA RAGAZZA CRITICATA DA SEMPRE – Come dicevamo, fino ad ora questa ragazza è stata spesso criticata dalla stampa, non solo per le dicerie su alcune sue cattive abitudini per quanto riguarda lo stile di vita ma anche per il fatto che il suo cognome venga spesso associato a quello di suo padre. Dunque non è mai stata considerata abbastanza brava in qualcosa che abbia fatto da sola, senza l’appoggio del padre e della madre. Stavolta peró sarà diverso.

RUMER WILLIS: IL SUO PRIMO SPETTACOLO – Dopo aver partecipato come attrice in due film accanto ai genitori (nel 1995 ha recitato accanto a Demi nel film “Amiche per sempre” e nel 2005 con Bruce in “Hostage“), come comparsa in Pretty Little Liars e nello Spin-off di Beverly Hills. Oggi non solo è comparsa nel film di Tarantino ‘C’era una volta a Hollywood’ (Once Upon A Time In Hollywood), accanto a Margot Robbie (Sharon Tate) nel ruolo dell’attriche Joanna Pettet, ma parteciparà anche al musical ‘Love Actually’, nei panni che un tempo erano di Keira Knightly.