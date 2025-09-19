Russia: scossa di terremoto di magnitudo 7.8 nel mare della Kamchatka

Nella giornata di oggi si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 7.8 nella penisola della Kamtchatka, nell’estremo est della Russia. A seguito dell’accaduto, è stata lanciata un’allerta tsunami, rientrata poche ore dopo.

SCOSSA DI TERREMOTO IN RUSSIA – Da quanto riportato dallo US Geological Survey (Usgs), la scossa è stata registrata a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky.

In merito alla scossa che si è registrata questa mattina, il governatore della regione, Vladimir Solodov, si è così espresso su Telegram: “Questa mattina stiamo ancora una volta mettendo alla prova la resilienza degli abitanti della Kamchatka la popolazione è stata allertata”.

Fortunatamente non si sono registrate vittime o feriti gravi. Come mostrato dai video condivisi sui social, la scossa ha scosso gli edifici nella zona.

Lo scorso 30 luglio sempre la stessa zona è stata colpita di magnitudo 8.8, uno dei terremoti più potenti mai registrati. Anche in quell’occasione fu lanciata un’allerta tsunami.