Russia, terremoto di magnitudo 8.8: lanciata allerta tsunami

Nelle scorse ore la Russia è stata colpito da una forte scossa di terremoto di magnitudo 8.8. La scossa si è verificata all’1:24 ora italiana al largo della Kamchatka, in Russia. A seguito dell’accaduto, è stata lanciata un’allerta tsunami, revocata 11 ore dopo in Russia, e per Giappone, Guam, Hawaii e Alaska. E in Kamchatka il vulcano Klyuchevskaya Sopka ha iniziato a eruttare.

VIOLENTO TERREMOTO – Da quanto riportato dal Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), la scossa ha avuto come epicentro la penisola di Kamchatka, nel mare di Bering, a una profondità di circa 20 chilometri. Stando a quanto riportato dal governato della regione Vladimir Solodov, il sisma ha provocato diversi feriti: “Esorto tutti a stare lontani dalla costa nelle aree a rischio tsunami e ad ascoltare gli annunci degli altoparlanti”.

Nel Kamchatka sono stati i diversi feriti, secondo le autorità locali, anche se non è stato fornito un bilancio preciso. A Petropavlovsk-Kamchatsky si segnalano blackout, danni ad alcuni edifici e interruzioni nelle comunicazioni. Il governatore Solodov ha mostrato in un video i danni a un asilo, il cui crollo non ha causato vittime poiché la struttura era chiusa per lavori.

A Severo-Kurilsk, nelle isole Curili, un’onda di tsunami ha raggiunto la costa. I residenti sono stati evacuati in aree sicure e non si registrano vittime o danni gravi, anche se l’elettricità è stata interrotta e si sospettano danni alla rete.

ALLERTA TSUNAMI – In Giappone è stata emessa un’allerta tsunami lungo tutta la costa orientale, con oltre 1,9 milioni di persone invitate a evacuare. Le onde hanno raggiunto i 60 cm a Hokkaido, 20 cm nella baia di Tokyo e 1,3 metri nel porto di Kuji, nella prefettura di Iwate. Per precauzione è stato evacuato anche il personale della centrale nucleare di Fukushima. Nessuna anomalia è stata segnalata negli impianti atomici.

Le onde che hanno colpito Severo-Kurilsk, in Russia, hanno invece raggiunto i 5 metri. L’allerta è scattata anche in altri Paesi del Pacifico: in Alaska è stato emesso un avviso per la costa occidentale, mentre Filippine, Indonesia e Cina si sono attivate per precauzione. A metà mattina, Pechino ha revocato l’allerta per Shanghai e Zhejiang.

Con il passare delle ore, l’Agenzia meteorologica giapponese ha declassato l’allerta tsunami a semplici avvisi per gran parte del Paese. Anche il Pacific Warning Tsunami Center ha ridimensionato il rischio per le Hawaii, pur avvertendo di possibili forti correnti e variazioni del livello del mare lungo le coste.