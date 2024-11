Ryanair rimborsa 1,5 milioni di euro ai consumatori per spese di check-in extra

Ryanair ha annunciato il rimborso di oltre 1,5 milioni di euro ai clienti che hanno dovuto sostenere costi aggiuntivi per il check-in. Questa decisione è arrivata in seguito all’indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che aveva aperto un’istruttoria per sospetta pratica commerciale scorretta, accusando la compagnia di non fornire informazioni chiare sulle condizioni del check-in online, in violazione del Codice del Consumo.

Le cifre

In fase di prenotazione, Ryanair non specificava chiaramente le tempistiche entro le quali il check-in online doveva essere completato senza costi aggiuntivi. Inoltre, in caso di prenotazione di un biglietto di andata e ritorno con opzione di priorità e bagaglio a mano, questa veniva automaticamente applicata a entrambe le tratte, senza possibilità di scelta per i consumatori.

Grazie agli impegni concordati con l’Antitrust, la compagnia rimborserà integralmente tutti coloro che, tra il 2021 e il 2023, hanno presentato un reclamo relativo ai costi di check-in in aeroporto.

Per chi ha effettuato un check-in in aeroporto senza essere a conoscenza delle condizioni, sarà erogato un rimborso di 15 euro o, in alternativa, un voucher da 20 euro utilizzabile per futuri acquisti su Ryanair. Con oltre 100mila prenotazioni coinvolte, la cifra totale dei rimborsi previsti supera il milione e mezzo di euro.

Ryanair si è inoltre impegnata a rendere più trasparenti le procedure di prenotazione, permettendo agli utenti di scegliere se acquistare l’opzione priorità e bagaglio a mano per una singola tratta o per entrambe e di visualizzare il prezzo per ciascun segmento del viaggio. Ha anche concordato di aggiornare il proprio sito, l’app e le comunicazioni di conferma della prenotazione, includendo dettagli sulle tempistiche per effettuare gratuitamente il check-in online e sui costi per il check-in in aeroporto.