Sabatini, bordata a Mourinho

L’ex dirigente giallorosso e della Salernitana ha di recente parlato ai microfoni di TV Play lanciando qualche bordata all’allenatore lusitano

Si scatena un polverone sulla Roma e, più precisamente, su José Mourinho. Lo Special One e i suoi non stanno offrendo ottime prestazioni, con un avvio atroce di campionato. Il tecnico lusitano è vittima delle critiche di gran parte del mondo del calcio italiano.

Tra queste vi sono anche quelle di Walter Sabatini, intervenuto di recente ai microfoni di TV Play dove ha avuto poche parole al miele per l’allenatore giallorosso. Parole che riprendono un po’ quello che disse Pietro Lo Monaco tempo fa, con José Mourinho criticato aspramente da Sabatini. L’ex dirigente giallorosso ne ha avute un bel po’.

Ecco cosa ha detto Walter Sabatini su José Mourinho

“Ogni opinione ha spazio nel mondo del calcio. Non penso che sarà un problema, ma la gestione di Mourinho è delicata. Alla fine porterà l’obiettivo a casa, ma non contraddico Lo Monaco. Non è uno che spara a zero e avrà le sue ragioni per dire certe cose su di lui. La Roma è involuta, serve lavorare in settimana”.

Poi ha continuato: “Un’eccellenza quando deve togliere pressione alla squadra, ma per quanto riguarda il lavoro del campo è un asino. E’ un problema per la Roma, gli hanno dato carta bianca ma vedere Renato Sanches in giallorosso è orrido. Dybala è di vetro, Lukaku ha mille punti interrogativi, Belotti segna e poi prendono Azmoun. La Roma ha bisogno di giocatori integri”.