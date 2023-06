Sabrina Ferilli, l’ironico commento sul “caso Rolex”: “È geniale”

Sabrina Ferilli si è sempre contraddistinta per la sua ironia e per non avere peli sulla lingua. Nelle ultime ore, proprio per la sua schiettezza e il suo sarcasmo, l’amata attrice romana è finita al centro dei social per il suo commento sulla sentenza riguardo al “caso Rolex”, noto aneddoto della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

“È geniale” – Dopo l’annuncio della fine del matrimonio tra Ilary e Francesco, a finire al centro delle discussioni è stato il “caso rolex”. Una vera guerra che ha avuto inizio diversi mesi fa, dove Totti ha iniziato ad accusare l’oramai ex moglie di aver ancora con sé i suoi orologi. Dal canto suo, la conduttrice ha smentito la versione dell’ex calciatore, spiegando che si tratta di regali e come tali sono di sua proprietà.

Questa battaglia è finita anche in tribunale dove pare si sia giunti ad una decisione definitiva. Il giudice del Tribunale civile di Roma ha deciso che la collezione dei rolex saranno in affidamento congiunta. Una sentenza, quella emessa del giudice, che ha suscitato i commenti del popolo del web.

Sotto uno dei tanti post che annunciava la sentenza riguardo ai tanto chiacchierati rolex, è saltato all’occhio del popolo del web il commento di Sabrina. La giudice di Tu Si Que Vales ha così commentato ironicamente la notizia: “Ma questa sentenza è geniale, caz*o!“. Ovviamente le parole dell’attrice sono divenute virali sui social.