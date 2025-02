Sabrina Ferilli, protagonista dell’ultimo scoop di Corona: la reazione dell’attrice

Nelle scorse ore a finire nel mirino di Fabrizio Corona è stata Sabrina Ferilli. L’ex re dei paparazzi ha accusato non tanto velatamente che l’amata attrice avrebbe avuto una relazione con Francesco Totti. Ovviamente non è mancata la reazione della Ferilli a quest’ultimo scoop su di lei.

CLAMOROSO SCOOP – Con il suo ultimo format virtuale, Falsissimo, Corona è un fiume in piena. Nelle ultime settimane Fabrizio ha condiviso non poche indiscrezioni sui tradimenti non solo di Fedez, ma della presunta liaison clandestina tra Chiara Ferragni e Achille Lauro.

Nell’ultima puntata del suo format a finire nel suo mirino è stata Sabrina Ferilli, che ha recentemente mostrato il suo sostegno nei confronti di Achille. L’attrice, infatti, ha commentato positivamente la replica dell’artista riguardo quest’ultimo gossip su di lui.

Ovviamente il commento della Ferilli non è di certo passata inosservata, finendo presto al centro dell’attenzione dell’ex re dei paparazzi. Nel corso della sua ultima puntata di Falsissimo, dove ha parlato di Ilary Blasi e Francesco Totti, Corona ha tirato in mezzo anche l’attrice.

“Fa la lecca*ulo di Maria De Filippi per lavorare e fare la cretina il sabato sera in quel programma allucinante dal quale Belen è scappata”, ha così dichiarato Fabrizio. Poco dopo l’ex marito di Nina Moric ha accusato Sabrina di aver avuto storie con uomini sposati:

“Lei ha rubato il marito alla moglie di Flavio Cattaneo. Grandissimo uomo di aziende, è un uomo ricchissimo e potentissimo che ha lasciato moglie e figli perché la Ferilli lo ha puntato, mirato, e sedotto”.

Riguardo a Ilary e all’ex capitano della Roma, Corona ha così rivelato: “La Ferilli quando andava a letto con un marito sposato ed era l’amante di una padre di due figli, non faceva violenza all’altra donna? Non faceva violenza a Ilary Blasi quando a casa di Lele Mora, lei fidanzata, lui fidanzato, venivano a sco*are di nascosto? Gli aprivo io la porta, questa è violenza”.

LA REAZIONE DELL’ATTRICE – A distanza di poche ore dalla pubblicazione della nuova puntata di Falsissimo, la reazione della Ferilli non si è fatta attendere. L’attrice, infatti, in una sua IG Story ha pubblicato una risata. Sebbene non abbia scritto nulla, in molti hanno subito pensato che si sia trattato di una risposta all’ultimo scoop di Corona.