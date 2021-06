Sabrina Ghio, in ospedale anche il fidanzato: “Tornerò preso da voi”

Solo pochi giorni fa Sabrina Ghio aveva fatto preoccupare i suoi fan, annunciando inaspettatamente di trovarsi in ospedale per sottoporsi ad un intervento. Una volta concluso, però, l’ex ballerina di Amici ha voluto rassicurare i follower.

“Tornerò presto da voi” – Sebbene la donna non sia voluta scendere nei dettagli per quanto riguarda il motivo che l’ha costretta a sottoporsi ad un’operazione, ha comunque voluto tenere aggiornati i fan.

Solo qualche giorno fa, Sabrina ha infatti rivelato ai follower di essere costretta a sottoporsi ad un intervento. Il tutto è avvenuto in pochi giorni, in seguito ad una serie di controlli e analisi fatti.

Attraverso un post condiviso su Instagram, in cui si mostra insieme al fidanzato Carlo Negri, Sabrina ha raccontato come si è sentita ad intervento concluso. Sotto la tenera foto in cui il compagno ha il capo posato sulla pancia della Ghio, quest’ultima ha scritto:

“Una volta ripresa ho letto tutti i vostri messaggi. Grazie per le parole d’affetto, mi avete fatto commuovere!!! Leggere le vostre esperienze e sentire così tanto trasporto mi ha fatto bene! Sono piena d’amore intorno a me… e ringrazio tutti per questo! Tornerò presto da voi”. Da quanto emerso dalle parole dell’ex volto di Uomini e Donne, sembra che tutto sia andato fortunatamente per il meglio.