Sabrina Ghio interviene nella querelle tra le sorelle Valli su Instagram

Nel possibile scambio di frecciatine a distanza tra le sorelle Beatrice e Ludovica Valli, si inserisce anche Sabrina Ghio con dei commenti al vetriolo. L’ex Uomini e Donne ha pubblicato una storia su Instagram, criticando in generale le influencer, ma con alcune frasi che sembrano mirate proprio alle due sorelle. Ecco cosa ha detto e perché sui social la stanno elogiando.

Sabrina Ghio sulle sorelle: “Mandarsi a cag**e in privato no?”

Con una storia su Instagram, Sabrina Ghio ha aggiunto il suo punto di vista alla presunta lite tra le Valli, scrivendo parole che molti hanno interpretato come un riferimento alle loro frequenti discussioni pubbliche.

“Ma quelle che usano Instagram per lanciarsi frecciatine tra di loro, scrivendo lunghi poemi e facendo la morale a noi poveri mortali sulla vita, sul lavoro su come fanno le madri etc etc etc… Non ce l’hanno WhatsApp per mandarsi un messaggio e mandarsi a cag*re privatamente senza scassare le pal*e a noi?”, ha scritto Sabrina.

La faida tra le sorelle Valli

Nelle ultime settimane, molti influencer sono stati criticati per l’uso improprio delle sponsorizzazioni, spesso omettendo gli hashtag #adv e #supplied. In particolare, Ludovica Valli ha recentemente criticato duramente quegli influencer che ingannano il pubblico facendo credere di avere uno stile di vita diverso dalla realtà.

La coincidenza (o forse no?) ha voluto che proprio sua sorella Beatrice fosse coinvolta in una situazione simile, portando molti a pensare che la rabbia di Ludovica fosse rivolta verso di lei, non tanto contro le influencer in generale. Questa situazione ha spinto molti utenti a credere che le parole della Ghio fossero indirizzate alle sorelle Valli, anche se non ci sono certezze a riguardo poiché non sono stati fatti nomi.