Sabrina Ghio, nuovamente in dolce attesa? La risposta della donna

Nota per la sua partecipazione a diversi programmi di Maria De Filippi, Sabrina Ghio nelle ultime ore è nuovamente finita nel mirino del gossip. Dopo uno scatto pubblicato su Instagram, si è iniziato a vociferare che l’ex tronista di Uomini e Donne fosse in dolce attesa per la terza volta. Davanti a questo insistente rumor, la donna ha deciso di intervenire e di fare chiarezza.

NUOVAMENTE INCINTA? – Nella giornata di ieri l’ex volto di Amici ha deciso di condividere un tenero scatto insieme al marito Carlo Negri sul suo account Instagram. Nella foto in questione l’uomo ha appoggiato la mano sulla pancia leggermente pronunciata della moglie. Davanti a questa immagine, in molti hanno subito pensato che la Ghio fosse incinta.

Ad alimentare queste ipotesi sono stati i like che Sabrina ha lasciato ai commenti dei fan che si congratulavano per questo terzo bebè in arrivo. La donna, infatti, è già mamma di Penelope, nata nel 2013 dal primo matrimonio, e di Mia, avuta con Carlo nel 2022.

A chiarire la questione una volta per tutte è stata proprio Sabrina Ghio. Nelle scorse ore, infatti, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha condiviso una storia di Instagram dove ha smentito questa gravidanza:

“Da questa mattina che ricevo messaggi di auguri. Ragazzi non sono incinta, anche se onestamente Carlo lo vorrebbe tanto. Nell’ultima foto lui mi tocca la pancia perché lui non sa mai dove mettere la mano quando ci mettiamo in posa! Sarebbe bello ma per ora ancora no!”.