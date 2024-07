Saelemaekers alla Roma: possibilità o menzogna?

Il Milan potrebbe utilizzare Alexis Saelemaekers per acquistare Tammy Abraham dalla Roma quest’estate, visto che il belga è in esubero sotto la guida di Paulo Fonseca

Come riporta il Corriere dello Sport, i rossoneri vorrebbero affrontare la nuova stagione con tre attaccanti e un altro potrebbe essere acquistato insieme ad Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è destinato ad arrivare a breve, mentre Luke Jovic è ancora in giallorosso e anche Abraham è uno dei nomi che potrebbero arrivare.

L’attaccante inglese sarebbe stato proposto al Milan dai suoi agenti, visto che il suo periodo alla Roma è potenzialmente in scadenza. Zlatan Ibrahimovic sta valutando l’idea di ingaggiare Abraham, ma non è detto che sia lui la priorità in questo momento.

Il prezzo di cartellino

La Roma vorrebbe 25-30 milioni di euro per Abraham, cifra che il Milan non vorrebbe pagare se non fosse l’opzione del prestito, ma la Roma non ha interesse a cedere il giocatore in prestito. La speranza è che si possa trovare un accordo per una cifra intorno ai 17 milioni di euro, e il Milan potrebbe inserire Saelemaekers, visto che Daniele De Rossi è un estimatore dell’ala belga che nella scorsa stagione ha giocato in prestito con il Bologna.

Il giocatore è sicuro in uscita dopo la splendida stagione al Bologna sembra abbia un discreto mercato e potrebbe ritrovarsi presto in una nuova realtà. Alcune squadre dalla Premier League hanno preso informazioni, ma il calciatore vorrebbe restare in Serie A. Il Bologna punta a riaverlo, ma la strada per lui sembra difficile. La Roma resta una pista concreta, però.