Saelemaekers piace a Conte: trattativa complessa

Alexis Saelemaekers ha stregato Antonio Conte, tanto che il tecnico salentino lo vorrebbe acquistare per il suo Napoli. La trattativa, però, appare tutto meno che semplice per la squadra partenopea

Dopo il mancato riscatto da parte del Bologna di Saputo, che aveva un diritto fissato a 12 milioni, Alexis Saelemaekers è tornato al Milan. L’ex Anderlecht sembra però non destinato, almeno per ora, a rimanere in rossonero. Il giocatore belga ha infatti parecchi estimatori, sia all’estero che in Italia.

Solo in Italia si hanno Atalanta, Roma e Juventus, con il Leicester che guida la corsa per le squadre straniere. Il giocatore piace, però, ad una new entry del nostro paese. Una squadra che si è fatta avanti prepotentemente e che potrebbe dire seriamente la sua per arrivare al belga.

Il “nuovo” Mertens per Antonio Conte?

Avete letto proprio bene, perché Antonio Conte sarebbe rimasto stregato dalla stagione di Alexis Saelemaekers tanto da volerlo sotto la sua guida tecnica al Napoli. Il Milan, per ora, ha fissato un prezzo di cartellino di circa 20 milioni e non sembra però intenzionato a trattare.

Nonostante tutto, a Milanello un’idea sulla permanenza del giocatore se la starebbero facendo e il calciatore stesso vorrebbe restare in rossonero. In attacco non troverebbe spazio, ma visto lo status di Calabria e Florenzi potrebbe addirittura farsi avanti per un posto da esterno basso nel Milan di Paulo Fonseca. Il calciatore non sembra molto convinto dall’addio e vorrebbe avere certezze su un suo utilizzo in campo, in caso dovesse lasciare i rossoneri. Chi lo vuole è stato avvertito: serviranno 20 milioni di euro, da capire se si possa trattare.