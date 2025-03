Saint-Maximin-Napoli, la richiesta folle dell’Al-Ahli: 100 milioni di penale!

Se il Napoli ha avuto difficoltà a chiudere l’acquisto dell’esterno d’attacco per sostituire a Kvaratskhelia si deve sia alla tempistica che alle complicate richieste degli altri club. In particolare, dopo aver abbandonato le piste Garnacho e Adeyemi, il Napoli aveva virato su Saint-Maximin ma nelle ultime ore è emerso un retroscena sul suo mancato trasferimento. L’esterno francese era stato individuato come rinforzo ideale per la squadra partenopea, ma l’affare è sfumato per una richiesta economica fuori misura da parte dell’Al-Ahli.

Secondo quanto rivelato, il club saudita voleva assicurarsi di non subire perdite e aveva avvisato il Napoli delle condizioni necessarie per concludere il trasferimento. Gli azzurri, che avevano inizialmente puntato su Saint-Maximin prima di virare su Noah Okafor, avevano avviato la trattativa con l’intermediario Fali Ramadani. L’operazione sembrava ben avviata, ma è saltata proprio nelle ultime ore di mercato.

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha spiegato nel programma ‘Forza Napoli Sempre’ su Radio Marte le ragioni di questo mancato affare: “Noah Okafor è un buon giocatore, ma tra lui, Alejandro Garnacho del Manchester United e Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, il Napoli cercava un profilo migliore, individuato in Saint-Maximin”.

“Il francese – ha aggiunto Modugno – era praticamente preso, ma sono sorte complicazioni tecniche. L’ultimo giorno di mercato, per evitare problemi nei minuti finali, l’Al-Ahli ha chiesto una penale di 100 milioni di euro per via di dubbi sulla tempistica dell’affare tra Arabia e Italia”.

A quel punto, logicamente, De Laurentiis ha dovuto abbandonare la pista e chiudere per Noah Okafor che, attualmente, non è ancora riuscito ad esprimere il suo valore e a rendersi pienamente utile alla causa.